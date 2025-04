Мъж твърди, че е бил насилен на парти на Пъф Деди в присъствието на Бионсе и Джей Зи

М ъж, който обвинява Шон „Диди“ Комбс ( Пъф Деди) в сексуално посегателство, твърди в нов съдебен иск, че е бил разхождан из дома на музикалния магнат, докато е бил принуден да носи секс играчка като маска, и се е натъкнал на Бионсе, Джей Зи, ЛеБрон Джеймс и други известни гости на партито.

A new Diddy accuser claims he was sexually assaulted, raped and humiliated at a "freak-off" party in Miami -- and he says Jay-Z, Beyoncé, LeBron James and Gloria Estefan saw him in rough shape.



Details here: https://t.co/bS5tJLfAR2 pic.twitter.com/8gzaCIjFky