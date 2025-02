Адвокатът на Пъф Деди се оттегля от защитата му

А двокатът Антъни Рико излезе с изненадващо и мистериозно изявление в Ню Йорк, че „не може да продължи“ защитата на скандалната музикална звезда Пъф Деди (Шон "Диди" Коумс), което потопи рапъра в нова криза, съобщи The Sun.

Съобщението на адвоката до съда включваше загадъчно съобщение, намекващо защо е изоставил Деди (с рожденото име Шон Комбс). Неговото искане гласи: „Въпреки че предоставих на Шон Комбс високото ниво на правно представителство, при никакви обстоятелства не мога да продължа ефективно да служа като адвокат на Шон Комбс."

