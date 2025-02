Кога е съдебният процес срещу Пъф Деди и в какво е обвинен?

П ъф Деди един от най-успешните рапъри и музикални магнати в САЩ, скоро ще бъде съден по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Срещу него са заведени и десетки съдебни дела от лица, които твърдят, че са били наранени и експлоатирани от рапъра чрез наркотици, алкохол и физическо насилие.

Пъф Деди не се признава за виновен по наказателните обвинения и отхвърля обвиненията в индивидуалните искове, като ги нарича опити за „бърза печалба“.

Ако бъде осъден, той е заплашен от доживотен затвор по обвинението в рекет и минимум 15 години за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Кой е Шон „Диди“ Комбс?

Комбс, който се е подвизава под името Пъф Деди, се появява на хип-хоп сцената през 90-те години на миналия век.

В началото на музикалната си кариера той помага за стартирането на кариерата на Mary J Blige и Christopher Wallace - известен още като Biggie Smalls или Notorious B.I.G.

BBC News: When is Sean 'Diddy' Combs' trial and what is he charged with? https://t.co/7Pn6Lb8bzu — xalfeed (@xalfeed) February 19, 2025

Неговият музикален лейбъл Bad Boy Records скоро се превръща в един от най-важните лейбъли в рапа и се разширява, като включва Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey и Jennifer Lopez.

Комбс има и богата бизнес кариера извън музиката, като през 2007 г. подписва договор с британската компания за напитки Diageo за популяризиране на френската марка водка Cîroc в САЩ.

През 2023 г. той издава петия си запис The Love Album: и печели първата си солова номинация за наградите „Грами“. Същата година е обявен и за глобална икона на наградите на MTV.

Какви са обвиненията и твърденията срещу Пъф Деди?

Във федералното наказателно дело Комбс е обвинен в заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и транспортиране с цел проституция.

Той е обвинен в отвличане, дрогиране и принуждаване на жени към сексуални действия, като понякога е използвал огнестрелно оръжие или ги е заплашвал с насилие.

При обиска на имението му в Лос Анджелис полицията откри материали, които според нея са били предназначени за използване при оргии, известни като „извращения“, включително наркотици и повече от 1000 бутилки бебешко олио.

P Diddy: What is Sean Combs charged with and when is his trial? https://t.co/N3WOkxhw1d Sean Combs - also known as P Diddy and Puff Daddy - will go on trial on sex trafficking charges in May next year.



The rapper has been repeatedly refused bail after pleading not guilty to… — MundayMunday (@MundayMuse) October 19, 2024

Отделно от това Комбс е изправен пред редица съдебни дела, в които е обвинен в изнасилване и нападение.

Тони Бъзби, адвокат от Тексас, който се занимава с някои от тези дела, заяви, че повече от 100 жени и мъже от цялата територия на САЩ са подали или ще подадат искове срещу рап магната.

През декември 2023 г. жена, известна в съдебните документи като Джейн Доу, твърди, че е била „групово изнасилена“ от Комбс и други лица през 2003 г., когато е била на 17 години. Тя твърди, че преди нападението са ѝ били дадени „големи количества наркотици и алкохол“.

Юридическият екип на Пъф Деди отхвърли поредицата от съдебни дела като „явни опити за получаване на публичност“.

Настоящите му проблеми със закона започват, когато в края на 2023 г. бившата му приятелка Касандра Вентура, известна още като Каси, го съди. Тя го обвинява, че я е насилвал и изнасилвал.

Този иск е уреден за неразкрита сума ден след подаването му, като Комбс твърди, че е невинен.

Оттогава множество жени са подали съдебни искове, обвинявайки Пъф Деди в сексуално насилие, като обвиненията датират от 1991 г. Той отрича всички твърдения.

Противоречивата му история с Вентура изплува отново през 2024 г., когато записи от камери за видеонаблюдение, изтекли от CNN, показаха как през 2016 г. Пъф Деди рита бившата си приятелка, докато тя лежи на пода в хотелски коридор.

Скоро след това той се извини за поведението си, като заяви: „Поемам пълна отговорност за действията си в този видеоклип. Тогава бях отвратен, когато го направих. Отвратен съм и сега.“

Какво е казал Пъф Деди за обвиненията?

Sean “Diddy” Combs has been transferred from his jail cell to a hospital for an MRI, with no clear reason given for the move.



His transport took place after dark to remain inconspicuous, as they aimed to avoid drawing attention from other inmates or prison staff.



Rumors are… pic.twitter.com/s8WqTDOUVA — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 2, 2025

Комбс последователно отрича обвиненията, отправени срещу него в гражданските дела, и преди това ги е определял като „отвратителни“, като е предполагал, че те са „отправени срещу мен от лица, които търсят бърза печалба“.

В изявление, публикувано в началото на февруари - в отговор на твърдение на адвокат, че срещу него ще бъдат заведени още над 10 граждански дела - адвокатът на Деди отново заяви, че клиентът му е невинен.

В изявление за BBC в отговор на федералните наказателни обвинения адвокатът му заяви: „Г-н Комбс и неговият правен екип имат пълно доверие във фактите и в почтеността на съдебния процес. В съда ще надделее истината: че г-н Комбс никога не е насилвал или търгувал сексуално с когото и да било - мъж или жена, възрастен или непълнолетен.“

По-късно адвокатите на Деди подадоха молба за отхвърляне на аспект от федералния обвинителен акт, в който той е обвинен в „транспортиране с цел участие в проституция“. Екипът му твърди, че е несправедливо насочен към него заради расата му.

Пъф Деди в затвора ли е?

От ареста си на 16 септември 2024 г. Комбс е задържан в Metropolitan Detention Center в Бруклин, Ню Йорк.

Адвокатите му настояват за освобождаването му в навечерието на съдебния процес, като се позовават на „ужасяващите“ условия в затвора.

Критиците описват затвора като пренаселен и с недостатъчен персонал и описват култура на широко разпространено насилие.

🔥🚨BREAKING NEWS: Sean "Diddy" Combs has been arrested in Manhattan NY after grand jury indictment. This is the first arrest since his accusations of human trafficking and hidden camera honeypot operations. pic.twitter.com/PHulfJfuWW — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 17, 2024

Федерален съдия от Ню Йорк отхвърли искането за освобождаване под гаранция с аргумента, че Пъф Деди представлява „сериозен риск от бягство“.

Прокурорите твърдят, че Пъф Деди е нарушавал правилата на затвора, като се е свързвал с потенциални свидетели преди делото за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Те го обвиняват в „непрестанни усилия“ за „корупционно влияние върху показанията на свидетелите“.

Известният затвор, в който е задържан Пъф Деди

Кога е съдебният процес срещу Деди и колко време ще продължи?

Окръжният съдия на САЩ Арън Субраманиън постанови, че процесът срещу него ще започне на 5 май.

Прокурорът Емили Джонсън заяви пред съдията, че правителството ще има нужда от три седмици, за да представи своите аргументи.

🚨 #BREAKING: Bail has been DENIED for Sean “Diddy” Combs while he awaits trial on s*x traff*cking charges



He will now be transferred into the custody of the SAME NYC JAILERS who were in charge of Jeffrey Epstein when he “died.”



Will Diddy even make it to trial? 😳 pic.twitter.com/WPTMj7gZUk — Nick Sortor (@nicksortor) September 17, 2024

Адвокатът на защитата Марк Агнифило заяви, че екипът на рапъра ще се нуждае от една седмица за своята.

Очаква се процесът срещу Комбс, който е насрочен да се проведе в сградата на съда „Даниел Патрик Мойнихън“ в Ню Йорк, да бъде публичен.

Всички съдебни заседания на Пъф Деди досега са били достъпни за медиите и обществеността, но не са били излъчвани на живо.

В повечето федерални съдилища не се допускат камери или електроника в съдебната зала.

Колко време може да прекара Деди в затвора?

Комбс е заплашен от доживотен затвор, ако бъде осъден по обвинението в рекет.

Ако бъде признат за виновен по обвинението за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, го очаква друга минимална присъда от 15 години.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase