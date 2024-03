Мъж се барикадира, след като уби трима души във Филаделфия, държи заложници

З аподозрян се е барикадирал в дом в Ню Джърси и държи заложници, след като застреля трима души в предградие на Филаделфия, предаде Асошиейтед прес.

Стрелбата днес сутринта във Фолс Тауншип в източната част на Пенсилвания наложи отмяна на парада за Деня на Свети Патрик и затваряне на детски увеселителен парк. Властите издадоха заповед да не се излиза по улиците в района за няколко часа, но тя беше отменена в ранния следобед.

A suspect has barricaded himself in a home in New Jersey and was holding hostages after shooting three people to death in suburban Philadelphia. https://t.co/Xm4gK2GEPQ