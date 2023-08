"Това е кървава баня": Смъртоносното съперничество между две наркобанди в Марсилия

К ърваво съперничество между две наркобанди в Марсилия на средиземноморското крайбрежие на Франция е отнело живота на десетки хора тази година. Дръзките нападения в някои от случаите са били дело на тийнейджъри, съобщават от силите на реда.

Двете банди - "Йода" и "ДЗ Мафия", се борят за контрол върху пазара на наркотици в известните северни квартали на втория по големина френски град.

От началото на годината във войната на бандите са загинали 36 души, според преброяване на АФП. С това броят на жертвите станаха с пет повече, отколкото през цялата 2022 г.

Andy Vermaut shares: Marseille sees fresh surge in murders as rival drug gangs shoot it out: A bloody rivalry between two drug gangs in Marseille on France's Mediterranean coast has claimed the lives of dozens of people this year, targeted in… Thanks. https://t.co/YbBbFB85Fn pic.twitter.com/eiDlrdXJot