Бунт в затвор и коли бомби: Размирици разкъсват Еквадор

Е квадорската столица Кито беше разтърсена от атаки с гранати и две коли бомби през нощта, последвани часове по-късно от нападения на затворници в шест затвора, които взеха за заложници 57 надзиратели и полицаи, казаха официални лица. Вълната от атаки беше очевидна демонстрация на сила от организирани престъпни банди, които не дадоха жертви, докато бунтът в затворите се смяташе за отговор на полицейската проверка на затворите за конфискуване на оръжия ден преди това. Колите-бомби бяха насочени към управлението на затворите SNAI в осакатената от насилие страна – едната експлодира пред централата, а другата в сграда, в която преди се помещаваха офиси на SNAI.

Кола бомба предизвика четири експлозии в Еквадор

Часове по-късно затворници в шест затвора в страната са успели да заловят 50 затворнически надзиратели и седем полицаи, които са държани като заложници. „Загрижени сме за безопасността на нашите служители“, каза министърът на вътрешните работи Хуан Сапата на пресконференция в столицата Кито.

Страната, допреди няколко години мирно убежище, сгушено между най-големите производители на кокаин в света Колумбия и Перу, наскоро потъна в насилие, тъй като самата тя се превърна в център за трафик на наркотици. Затворите в Еквадор са място на кланета между съперничещи банди, свързани с колумбийски и мексикански картели, довели до смъртта на над 430 затворници от 2021 г. насам. Тези кланета често оставят изгорени и разчленени тела.

Кметът на Кито Пабел Муньос каза, че нощта е ималж и три експлозии на гранати в града. Шестима души, включително колумбийски гражданин, са били арестувани близо до мястото на една от тези експлозии, аза Рамирес. Всички имат криминално минало за изнудване, грабеж и убийство, каза той. "Трима от тях бяха арестувани преди 15 дни за кражба на камион и отвличания с изнудване... и бяха освободени" под условия, каза Рамирес.

