Мъж предложил секс на стюардеса, опитал да отвори самолета по време на полет

М ъж от Ню Джърси беше обвинен от Федералните служби на САЩ, след като екипажът и пътниците на полет на “Американ Еърлайнс” се оплакаха, че се е опитал да отвори вратите на самолета по време на полет. Това предаде People.

В прессъобщение, разпространено от прокуратурата на САЩ, властите твърдят, че 26-годишният Ерик Гапко не е спазил инструкциите да остане на мястото си, предложил е секс на стюардеса, притеснявал е други пътници, заключил се е в тоалетната и се опитал да отвори външните врати на самолета няколко пъти, докато самолетът е бил във въздуха.

Гапко се придвижвал с полет №2101 на “Американ Еърлайнс”, който пътувал от Сиатъл за Далас в четвъртък, 18 юли.

Твърди се, че видеозаписи, заснети по време на полета, показват как Гапко крещи на останалите пътници от полета, включително „Аз съм нормален. Не искам да се нараня“, според местния канал KSL-TV в Юта.

N.J. Man Allegedly Tried to Open Airplane Door, Propositioned Flight Attendant for Sex and Vaped During Flight https://t.co/rIOl9z8NxA