Самолет спука гума по време на излитане (ВИДЕО)

П олет на American Airlines, пътуващ за Финикс, САЩ, се размина на косъм от трагедия, когато една от гумите му се спука на пистата мигове преди излитане от Флорида.

Очевидци заснеха инцидента, докато полет 590 рулира на международното летище в Тампа малко преди 8 сутринта (местно време). Дясната гума внезапно експлодира, причинявайки искри и оставяйки следа от дим във въздуха, предава The Times of India.

Въпреки спуканата гума, самолетът продължи да рулира, преди да спре в края на пистата. Медици бързо се отзоваха на мястото, след като самолетът спря.

Пилот и кучето му оцеляват, след като самолетът им се разбива в океана

174-те пътници и шестима членове на екипажа на борда са невредими и безопасно евакуирани от самолета, който след това е насочен към терминала, според говорителя на American Airlines Алфредо Гардуно.

Авиокомпанията уреди пътниците да бъдат прехвърлени на друг полет.

