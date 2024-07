Аварийно приземяване: Силна турбуленция рани пътници на самолет

П ътнически самолет на испанската авиокомпания "Еър Еуропа", "Боинг 787-9 Дриймлайнър", изпълняващ полет от Мадрид до Монтевидео, е бил принуден днес да кацне аварийно в Натал, Бразилия, след като е попаднал в силна турбуленция, при която са пострадали няколко души, съобщи авиокомпанията, цитирана от Франс прес.

Испанската авиокомпания обясни в социалната мрежа "Екс", че самолетът се е приземил нормално в Натал, в Североизточна Бразилия и че за ранените са положени медицински грижи.

Horrifying moment turbulence injures 30 and forces Air Europa flight to make emergency landing in Brazil https://t.co/2MXn9H3XKI — 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓮𝓻𝓿𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮𝓓𝓲𝓿𝓪™ (@1776Diva) July 1, 2024

"Полетът ни за Монтевидео беше пренасочен към Натал поради силна турбуленция", се казва в изявление на "Еър Еуропа" в социалната мрежа и се допълва: "Самолетът се приземи нормално и пострадалите с различна степен на наранявания вече получават медицинска помощ."

🇧🇷🇺🇸 An Air Europa Boeing 787-9 makes an emergency landing in Brazil



Flight UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay, encountered severe turbulence while flying at 36,000 feet.



As a result, at least 30 people were injured and the interior of the plane was damaged. pic.twitter.com/f923EcvbVS — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 1, 2024

Властите в щата Рио Гранди до Норти, където се намира Натал, не отговориха за момента на молбата за коментар на Ройтерс.

Според "Еър Еуропа" втори самолет е трябвало да излети от Мадрид по-късно в днес, за да вземе невредимите пътници и да продължи пътуването до Уругвай, посочва Ройтерс.

BREAKING: Boeing 787-9 makes emergency landing in Brazil after turbulence injures dozens

The Air Europa flight was heading to Uruguay from Spain when it made an unscheduled landing in Natal, Brazil - after some 30 passengers suffered injuries, with more than 10 requiring hospital pic.twitter.com/crJ9wUXAPu — Dan Mutungi (@dannmuts) July 1, 2024

* Във видеото: Силна турбуленция уби един и рани близо 30 души при полет от Лондон до Сингапур

