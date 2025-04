Съпругата на басиста на Weezer е простреляна и арестувана по подозрение в опит за убийство

С ъпругата на басиста на Weezer, Скот Шринър – е простреляна и арестувана по подозрение в опит за убийство, пише Sky News.

51-годишната американска писателка Джилиан Лорън е без опасност за живота, след като беше простреляна в сряда в квартал Игъл Рок, североизточен Лос Анджелис, Калифорния.

Според съобщение на Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD), служителите са оказвали съдействие на Калифорнийския магистрален патрул при издирване на трима заподозрени, замесени в инцидент с блъскане с автомобил и бягство от местопрестъплението.

Лорън не е участвала в самия инцидент, но се твърди, че е била въоръжена, докато един от заподозрените е бягал през задния ѝ двор. Полицаите са ѝ наредили няколко пъти да хвърли оръжието, но тя е отказала и го е насочила към тях.

Whaaaaat?



Jillian Shriner, the wife of Weezer bassist Scott Shriner, has been arrested for attempted murder after police shot her in the shoulder in front of her home when they were searching for different suspects who fled the scene of an accident.



😳 pic.twitter.com/H5etnOXEEo — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 10, 2025

От полицията съобщиха, че след като е била простреляна от органите на реда, Лорън се е прибрала в дома си, където е била задържана, преди да бъде откарана в болница. Не е ясно дали тя е открила огън с оръжието, което е държала.

По данни от затвора на окръг Лос Анджелис, Лорън е задържана с гаранция от 1 милион долара.

Джилиан Лорън е автор на два бестселъра – мемоарите Some Girls: My Life In A Harem от 2010 г. и Everything You Ever Wanted от 2015 г.

The wife of Weezer bassist Scott Shriner was shot by police and charged with attempted murder after firing her gun during a manhunt in Los Angeles on Tuesday → https://t.co/4wUUs8ItYA pic.twitter.com/ya6uvoA1HO — CONSEQUENCE (@consequence) April 9, 2025

Тя и Скот Шринър са женени от 2005 г. и имат две деца.

Weezer, известни с хитовете Buddy Holly и Hash Pipe, ще участват в събота на музикалния и арт фестивал Coachella Valley.

Представителите на Джилиан Лорън и на групата Weezer не са дали незабавен коментар след отправени запитвания.