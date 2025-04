Огромни взривове в главния ракетен арсенал на Русия

В района на Киржач в руската Владимирска област, източно от Москва, избухнаха огромни експлозии. Там се намира арсенала на Главната ракетна и артилерийска дирекция на руското министерство на отбраната, съобщава "Укринформ".

Димът от експлозиите може да се види над село Барсово. В района се намират арсеналът и военното поделение 11785.

Кадри в руските социални мрежи показват огромна огнена гъба от взрив.

Пътят от Москва до Киржач е затворен. Според очевидци тече евакуацията на Барсово, което се намира между арсенала и град Киржач.

"Съответните служби работят на мястото на инцидента", съобщи губернаторът на региона Александър Авдеев.

Четирима души са ранени, трима от тях са хоспитализирани в резултат на експлозиите, поясни Авдеев в канала си в Телеграм, предава ТАСС.

"За щастие, никой не е загинал заради инцидента, но четирима души са ранени. Двама са хоспитализирани в областната болница "Киржач". Състоянието им се оценява като задоволително. Третият пострадал е настанен в областната болница в Александровск", пише той.

Според Авдеев друият пострадал е прегледан от лекари, но не се е наложило амбулаторно лечение.

Губернаторът добави още, че около 450 жители са евакуирани в места за временно настаняване.

"Хората получават всичко, от което се нуждаят. Тази нощ повечето от тях ще прекарат в местата за временно настаняване, но някои вече са отведени при близките им", допълни Авдеев.

Свикан е оперативен щаб, който е взел решение за евакуация на военното поделение, 7 села и 12 вилни зони в района.

While Russians are focusing all efforts on throwing aerial bombs, drones and ballistic missiles into apartment blocks full of Ukrainian families, the Ukraine's Armed Forces is liquidating one of Russia's largest ammo depots 100km from Moscow.



Kirzhach, Russia, still detonating. pic.twitter.com/Atydw2HQOE