Арестуваха мъж, опитал да се вреже с автомобил в руското посолство в Стокхолм

Ш ведската полиция арестува мъж, който се опитал да се вреже с автомобил в портите на руското посолство в Стокхолм рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

Опитът на 45-годишния мъж се оказал неуспешен и той е задържан при утежняващи вината обстоятелства, съобщи полицията, без да даде повече подробности за самоличността му.

Говорител на органите на реда заяви, че мотивът на задържания не е ясен, а в колата не е открито нищо подозрително.

🇷🇺🇸🇪 A 45-year-old man arrested while trying to break into the Russian Embassy in Stockholm in his car. pic.twitter.com/OJ0C916rgT