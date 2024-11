Автомобил се вряза в пешеходци в Китай, 35 жертви и десетки ранени

Т ридесет и пет души са загинали в южната част на Китай, след като в понеделник вечерта автомобил се е врязал в тълпа хора, трениращи на територията на спортен център на открито, съобщава полицията.

Повече от 40 души са били ранени и хоспитализирани, след като джипът е блъснал хората в спортния център в южния град Джухай около 20:00 ч. в понеделник, се казва в изявление на полицията във вторник.

Nov 11, a car driver intentionally crashed his car into pedestrians on the street, at least 15 people were killed on site, in Zhuhai city, China pic.twitter.com/0IQfptnG1s

„Сериозно и жестоко нападение се случи в Спортния център на Джухай, при което заподозреният се блъсна с автомобил в хора, които тренираха, в резултат на което загинаха 35 души, а 43 бяха ранени“, се казва в изявление на полицията.

🚨🇨🇳35 DEAD AS DRIVER RAMS CROWD IN CHINESE CITY



A 62-year-old driver struck a crowd of people exercising at a sports center in Zhuhai, southern China, killing 35 and injuring 43.



Authorities detained the driver, identified only by his surname, Fan, as investigations continue.… pic.twitter.com/FRN1gAygk0