"Беше абсолютен ужас": Мъж издъхва по време на полет, след като изкашля "литри кръв"

М ъж е починал, след като е изкашлял "литри кръв" на борда на полет от Банкок за Мюнхен, съобщиха пътници, цитирани от Sky News.

Според свидетели германският гражданин, който е на 63 години, е изглеждал зле, още щом двамата със съпругата му се качили на самолета на Lufthansa в четвъртък. Мъжът се потял силно и изглежда се мъчел да диша - но партньорката му казала на екипажа, че е уморен, след като тичал, за да хване полета, разкриват свидетели на случката, цитирани от местни медии.

Пасажерът Мартин Мисфелдер казва, че състоянието на мъжа рязко се влошило скоро след излитането и той започнал да плюе кръв в торбичка - преди тя да започне да блика от устата и носа му.

Самолет кацна аварийно на улица в САЩ (ВИДЕО)

Той разказва пред швейцарското издание Blick: "Беше абсолютен ужас, всички крещяха".

Мисфелдер посочва, че мъжът е изкашлял "литри кръв", а стените на самолета са били изцапани с нея.

Стюардесите са прекарали около 30 минути в опити да реанимират мъжа, преди той да бъде обявен за мъртъв.

