Смъртоносна катастрофа: Самолет се разби в парк за мобилни домове във Флорида (СНИМКИ/ВИДЕО)

Н яколко души са загинали в четвъртък вечерта при огнена катастрофа на малък самолет в парк за мобилни домове в Клиъруотър, Флорида, съобщиха властите.

Пожарникарите са се отзовали около 19:15 ч. местно време на мястото на катастрофата в парка за мобилни домове "Бейсайд Уотърс", съобщи началникът на градската пожарна Скот Елерс по време на брифинг в четвъртък. Те открили четири горящи мобилни къщи - в една от тях се намирал разбитият самолет, казва Елерс.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R — Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024

"Мога да потвърдя, че имаме няколко смъртни случая както от самолета, така и от мобилния дом", съобщава по-късно Елерс, без да посочи точен брой на загиналите. Все още е неясно колко души е имало в самолета.

По думите на началника на пожарната самолетът е бил намерен "предимно" в една мобилна къща. Екипите все още се опитват да овладеят горещите точки и да достигнат до телата на загиналите, добавя Елерс.

Жителят на Клиъруотър Стивън Аскари разказва пред CNN, че в четвъртък вечерта е чул нещо, което е приличало на експлозия, и е разтърсило целия му апартамент.

"И следващото нещо, което знаете, е, че се вижда гигантски стълб от дим", казва той.

There’s been a plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida.



Prayers that everyone is safe.



pic.twitter.com/mxZZ2N4Msb — Lucky (@TheMagaHulk) February 2, 2024

Докато служителите получавали обаждане за пожар в парка за мобилни домове, по същото време имало съобщение за самолет, преживял извънредна ситуация на летището, казва Елерс. В крайна сметка самолетът е изчезнал от радарите на около 5 км северно от пистата, на същото място, където се намира паркът за мобилни домове.

Самолетът, едномоторен Beechcraft Bonanza V35, се разбил в жилищната зона, след като пилотът съобщил за отказ на двигателя, уточнява говорител на Федералната авиационна администрация (ФАА) пред CNN.

Другите мобилни домове, които са били в пламъци, са били разчистени и там няма пострадали, посочва началникът на пожарната в четвъртък вечерта.

Clearwater: Report of plane crash with fire involving several trailers at mobile home park off Teakwood Dr. pic.twitter.com/RrrXqZwM8R — IONTB.COM (@IONTB) February 2, 2024

ФАА и Националният съвет за безопасност на транспорта (НСБТ) водят разследване. Полицията в Клиъруотър също се е отзовала в парка за мобилни домове и ще работи за обезопасяване и запазване на мястото на инцидента, информира началникът на полицията Ерик Ганди по време на брифинг, като добави, че инцидентът се счита за сериозно пътнотранспортно произшествие с убийство.

"Ще работим на това място с напредването на нощта, за да доизясним това, което имаме, и да обезопасим мястото за пристигането на НСБТ и ФАА по-късно вечерта", казва полицейският началник.

Клиъруотър, в който живеят над 110 000 души, се намира на около 37 км западно от Тампа, на централното западно крайбрежие на Флорида.