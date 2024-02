"Халюцинираше": Пътник отвори вратата на самолет точно преди излитане

К анадски турист отвори вратата на самолет на Тайландските авиолинии точно когато машината се е готвила да излети от летище Чианг Май за столицата Банкок, съобщиха тайландската телевизия и местните власти, цитирани от Ройтерс.

(Видеото е архивно: National Geographic Bulgaria, Разследване на самолетни катастрофи)

Chiang Mai airport director said over a dozen flights in Thailand were affected at the airport due to the incidenthttps://t.co/Hol8bFtj0Y