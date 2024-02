Самолет кацна аварийно на улица в САЩ (ВИДЕО)

М алък самолет кацна аварийно на жилищна улица в крайградски квартал в западния край на Финикс в САЩ.

На борда му е имало двама души, които сами излезли от машината без наранявания.

Самолетът е имал технически проблеми малко след излитането си в събота сутринта от близкото летище "Финикс Гудиър", съобщиха от полицията.

Пилотът се е опитал да извърши аварийно кацане на летище "Финикс Гудиър", но двигателят е загубил мощност, затова пилотът е трябвало да приземи самолета на улица в Гудиър, южно от междущатска магистрала 10, около 8:30 ч., съобщиха от полицията.

