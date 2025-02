Мъж е осъден на 475 години затвор за организиране на боеве с кучета

57-годишният Винсент Лемарк Бърел от Далас, Джорджия, беше осъден на 475 години затвор за участие в организирани боеве с кучета и малтретиране на животни.

Той получи най-дългата възможна присъда, след като беше признат за виновен по 93 обвинения за боеве с кучета и 10 обвинения за жестокост към животни.

Това е най-тежкото наказание за участие в боеве с кучета в историята, заяви прокурорът по престъпления срещу животни Джесика К. Рок пред американския партньор на Sky News – NBC News.

"Нежни морски тюлени": Най-скъпата порода кучета за защита от "военен клас" струва $150 000

Разследването срещу Бърел

Разследването започва през ноември 2022 г., когато служител на американска компания подава сигнал в местната полиция, след като забелязва няколко кучета, вързани с тежки вериги в имота на Бърел в Далас.

При полицейска проверка на мястото са открити 107 кучета с признаци на малтретиране, като част от тях са били недохранени, съобщават прокурорите.

Разследващите установяват, че в имота липсват храна, вода и подслон за животните, а много от кучетата са били вързани с тежки вериги на малки разстояния едно от друго – тактика, която според прокуратурата се използва за засилване на агресията им.

Друга група от откритите 107 кучета е била държана в мазе, покрито с урина и фекалии, съобщават от офиса на шерифа.

Доказателства за боеве с кучета

Прокуратурата разкрива, че в имота на Бърел са открити доказателства, свързващи го с организиране на боеве с кучета, включително:

При преглед от ветеринар част от животните са били с премахнати зъби и белези от битки.

След изземването им кучетата са били поети от организацията Forlorn Animal Rescue, съобщава NBC News.

Сватбите на кучета се превърнаха в мода в Китай

Боевете с кучета все още са разпространено явление

След произнасянето на присъдата американските власти заявиха, че се надяват тежкото наказание на Бърел да повиши обществената осведоменост относно проблема с боевете с кучета.

„Повечето хора не осъзнават колко разпространени все още са боевете с кучета“, каза главният маршал на окръг Полдинг Тревър Хес.

„Колкото повече говорим за този проблем и информираме обществото, толкова повече хора ще разберат, че кучетата не са просто собственост и не можеш да се отнасяш с тях по този начин.“

His sentence is believed to be the longest such sentence in U.S. history for this crime.https://t.co/0A8u8DXqQN