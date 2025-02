Ново изследване разкрива шокиращи факти за специализираните породи кучета

О т векове хората селективно развъждат кучета за конкретни задачи като охраняване и лов.

Макар мнозина да смятат, че тези породи са уникално пригодени за своите роли благодарение на структурни адаптации, ново изследване поставя под въпрос това дълго утвърдено убеждение.

Проучването, публикувано в списание Science Advances, анализира 117 черепа от 40 породи домашни кучета и 18 вида диви сanidae (кучеви - са семейство хищни бозайници, разпространени по цял свят с изключение на Антарктида), използвайки 3D реконструкции.

Сватбите на кучета се превърнаха в мода в Китай

Черепната структура не определя специализацията

Резултатите показват, че формата на черепа при различните породи кучета се припокрива в значителна степен. Това означава, че определени породи, поне що се отнася до хапането и обонянието, всъщност може да не притежават отличителни физически черти, които подобряват способностите им.

„През последните 200 години хората са създали стотици породи кучета, които изглеждат различно и са специализирани в задачи като охранители и откриване на миризми“, казва Линдзи Уолдроп, съавтор на изследването.

„Предполагахме, че тези кучета изглеждат различно, защото са структурно адаптирани към тези задачи. Нашето изследване обаче показва, че поне що се отнася до черепите им, те не са специализирани за дейности, свързани с ухапване или обоняние.“

New research has found that when it comes to which breed of dog might be best for a given task, looks can be deceiving.https://t.co/EkxYNbRy4E