"Нежни морски тюлени": Най-скъпата порода кучета за защита от "военен клас" струва $150 000

К акво да подарите на загрижения за сигурността си, изключително богат приятел, който има всичко?

Досега се предпочитаха къщи с високи стени, високотехнологични системи за сигурност и мрачни телохранители, но за тези, които искат малко по-любопитен подход, компания в американския щат Монтана предлага кучета за защита от "военен клас" за 150 000 долара всяко.

Развъдчикът - Svalinn - обявява животните за "единствен по рода си хибрид", който притежава елитни инстинкти за откриване на опасности, както и топлината и обичта на типичен домашен любимец.

Уебсайтът на компанията предлага кучета за лична и семейна защита. Всяко животно е неразкрита смес от холандска овчарка, немска овчарка и белгийска малиноа.

Svalinn твърди, че продава не повече от 20 кучета годишно, а в световен мащаб съществуват само около 350. Животните се обучават с висока интензивност в продължение на три години, а потенциалните купувачи трябва сами да преминат през проверка от компанията.

Според уебсайта им процесът от четири стъпки включва среща с развъдчиците и запознаване с кучетата, посещение на ранчото и избор на идеалното животно, преди да се осигури животното с депозит, който не подлежи на възстановяване.

Ким Грийн, съосновател на Svalinn, казва, че компанията има "политика без пропуск".

"Направихме много проверки на хората, които ни посещават. Интервюираме клиентите толкова, колкото и те нас", казва тя, говорейки пред списание "Ню Йорк".

След като новите клиенти закупят и вземат вкъщи своето куче, в рамките на 45 дни ги посещава водач от Svalinn, за да провери дали са се справили с обучението на кучетата или са въвели лоши навици.

Грийн казва, че иска да цивилизова кучетата и да им "даде маниери", като в същото време се надява да не притъпи животинските им инстинкти. Клиентите, които разговарят със списанието, споделят подобни чувства.

"Чувствам се така, сякаш имаме нежен морски тюлен в къщата", казва Стивън Мацола, пилот на авиокомпания и собственик на куче от породата Svalinn.

Мацола каза, че дори в обстановка, включваща ресторант, кучето му - Джет - инстинктивно гледа в друга посока към потенциални заплахи.

"Това е нещо автоматично при тях. Обучението се превръща в инстинкт за защита на семейството", казва той.

“It’s your ever-vigilant protector. It is your guardian angel,” says Svalinn CEO Kim Greene on the company’s $150K guard dogs. "It's a dog that is completely safe... a dog you can take everywhere." pic.twitter.com/nAWtHnMlNh