Мъртвец оживя на операционната маса, докато се опитват да му вземат органите (СНИМКИ)

В изненадващ случай от Кентъки мъртвецът Томас Хувър се връща към живота на операционната маса. В този момент лекарите се готвели да пристъпят към донорство на органи.

Обявен за мъртъв в болница Baptist Health Richmond след свръхдоза наркотици през октомври 2021 г., свидетели твърдят, че Хувър се е движил и плакал, докато го подготвяли за даряване на органи.

Разкази на свидетели

Докато лекарите, включително Наташа Милър, работели върху Хувър, те описват, че той се мятал на операционната маса.

Фините му движения и сълзите накарали медицинския персонал да прецени, че трябва да преоцени състоянието му. От друга страна, сестра му, Дона Рорер, почувствала, че нещо не е наред, когато го извеждали от интензивното отделение. Според нея той е отворил очи и изглежда е бил в съзнание; лекарите му обаче й казали друго, съобщава The Sun.

Как 100-годишен юбилей на мъртвец разкрива двойно убийство

Етични въпроси и опасения

Случаят предизвика сериозни дебати и дискусии относно етиката, свързана с процеса на донорство на органи. Много здравни работници бяха силно травмирани от случилото се и някои от тях се отказаха от медицинската професия. Целият инцидент предизвика допълнителна несигурност, съмнения и объркване по отношение на метода, чрез който пациентите се изследват диагностично, за да дарят органи.

Отговор на длъжностните лица

Представителите на Кентъкиската асоциация на донорите на органи (KODA) пренебрегнаха всички твърдения и обвинения по въпроса. Те обясниха, че никой от медицинския персонал не е принуждаван да взима органи от живи пациенти, и добавиха, че съществено приоритизират безопасността на пациентите. От болницата увериха семействата, че се отнасят сериозно към техните желания за или против донорство на органи, съобщи служител на лечебното заведение.

