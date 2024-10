“Ходещ мъртвец, лицето на злото, касапинът от Хан Юнис”: Кой беше убитият лидер на “Хамас” Яхия Синвар?

Я хия Синвар ръководи “Хамас” в Газа от 2017 г., след като се присъединява към редиците му в началото на 80-те години.

След убийството на Исмаил Хания в Техеран през юли Синвар го наследи като ръководител на политическото бюро, поемайки контрола над цялата групировка.

If the DNA test confirms that Yahya Sinwar is dead, it also confirms that he was not hiding under tunnels and was killed in active combat.



This was not a targeted assassination, and proves that it was always about Israel flattening Gaza and killing maximum number of civilians. pic.twitter.com/vAFHKOf8ZJ