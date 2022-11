Мъртвец пътува 900 км незабелязано в тоалетната на влак в Индия

И ндийската полиция откри труп на мъж, който е пропътувал незабелязано в продължение на 900 км през Северна Индия, заключен в тоалетната на влак.

Те смятат, че мъжът се е качил на влака дни преди той да потегли от щата Бихар и е умрял в тоалетната, след като е заключил вратата.

https://t.co/ThQ5dPexCp Man’s dead body travels 900km undetected in Indian train toilet: NEW DELHI: Police said Thursday they discovered the dead body of a man that had… https://t.co/ThQ5dPexCp #news #imrankhan #primeminister #samsung #techno #techie #instagood #android pic.twitter.com/S6XWMkc35S