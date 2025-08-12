Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

У краинският президент Володимир Зеленски е получил доклад от разузнавателното и военното командване за плановете на Русия, съобщи самият държавен глава в своето вечерно видео обръщение, съобщава Укринформ (Ukrinform).

„Днес имаше и доклад от разузнавателното и военното командване за това на какво разчита Путин и за какво всъщност се готви,

включително военни приготовления.

Той определено не се готви за прекратяване на огъня или за край на войната. Путин е решен само да представи срещата с Америка като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди, оказвайки същия натиск върху Украйна“, каза Зеленски.

Според него досега

няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация.

„Напротив, те преразпределят войските и силите си по начини, които предполагат подготовка за нови настъпателни операции. Ако някой се готви за мир, това не е това, което прави“, каза Зеленски.

Президентът получи и брифинг от украинската делегация след среща в Обединеното кралство. Ръководителят на офиса на президента на Украйна Андрей Йермак и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров докладваха за всички важни комуникации, както публични, така и при закрити врати.