Свят

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Украинският президент Володимир Зеленски е получил доклад от разузнавателното и военното командване за плановете на Русия

12 август 2025, 09:30
Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир
Володимир Зеленски   
Източник: БГНЕС

У краинският президент Володимир Зеленски е получил доклад от разузнавателното и военното командване за плановете на Русия, съобщи самият държавен глава в своето вечерно видео обръщение, съобщава Укринформ (Ukrinform).

„Днес имаше и доклад от разузнавателното и военното командване за това на какво разчита Путин и за какво всъщност се готви,

включително военни приготовления.

Той определено не се готви за прекратяване на огъня или за край на войната. Путин е решен само да представи срещата с Америка като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди, оказвайки същия натиск върху Украйна“, каза Зеленски.

Според него досега

няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация.

„Напротив, те преразпределят войските и силите си по начини, които предполагат подготовка за нови настъпателни операции. Ако някой се готви за мир, това не е това, което прави“, каза Зеленски.

Президентът получи и брифинг от украинската делегация след среща в Обединеното кралство. Ръководителят на офиса на президента на Украйна Андрей Йермак и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров докладваха за всички важни комуникации, както публични, така и при закрити врати.

По темата

Източник: Ukrinform    
Володимир Зеленски Владимир Путин разузнаване доклади Русия Украйна война мир
Последвайте ни
Побой, заплахи и атаки с коктейл

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 4 минути

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 21 минути

Проблемите с водоподаването продължават

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 30 минути

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Любопитно Преди 39 минути

Американецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг

,

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Свят Преди 52 минути

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Свят Преди 56 минути

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

<p>Какво да ядем и видим в страната на Алпите и фондюто?&nbsp;</p>

БезГранично: Швейцария - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист в Швейцария

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

България Преди 1 час

Инцидентът стана в понеделник следобед между военен джип и лека кола на пътя Елхово - Болярово

Още една жертва след експлозията в завод за стомана в САЩ

Още една жертва след експлозията в завод за стомана в САЩ

Свят Преди 1 час

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница

Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

България Преди 1 час

Шест пожарни коли и 24 огнеборци се бориха с пламъците

<p>Гледат жалбата на обвинения&nbsp;за мъчения и убийства на животни в Перник</p>

Гледат жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и убийства на животни в Перник

България Преди 1 час

Той беше арестуван заедно с Габриела Сашова през март 2025 г.

Непоклатимата вяра пред лицето на смъртта: Почитаме паметта на св. мъченици Фотий и Аникит

Непоклатимата вяра пред лицето на смъртта: Почитаме паметта на св. мъченици Фотий и Аникит

Любопитно Преди 2 часа

Те живели през III век и били сродници

Как учените се хранят и са щастливи на едно от най-отдалечените места на Земята

Как учените се хранят и са щастливи на едно от най-отдалечените места на Земята

Любопитно Преди 2 часа

Няма по-студено място на Земята от Източна Антарктида

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

България Преди 2 часа

Пострадали и бедстващи няма, а на евакуираните беше осигурен подслон

Снимката е илюстративна

Голям горски пожар в Черна гора, стигна се до принудителна евакуация

Свят Преди 2 часа

Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Свят Преди 3 часа

Той подписа заповед за удължаване на примирието до 10 ноември

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Рафаел Надал стана татко за втори път. Коя е Мария - жената до него

Edna.bg

Вратар отказва да напусне ПСЖ

Gong.bg

Ал-Хилал търси нов спортен директор - кандидатите са двама

Gong.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg

Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“: Мъж от Кюстендил твърди, че е жертва на непрестанен тормоз от бившата си

Nova.bg