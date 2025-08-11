Путин цели пълен контрол над Донбас - план за прекратяване на войната включва териториални отстъпки от Украйна

С поред американски и западни източници, запознати с въпроса, руският президент Владимир Путин е предложил план за спиране на войната в Украйна, който включва значителни териториални отстъпки от страна на Киев.

Планът, представен на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - по време на среща в Москва в сряда, предвижда Украйна да отстъпи източния регион Донбас, по-голямата част от който в момента е под руска окупация, както и Крим, който Русия анексира незаконно през 2014 г. Освен това предложението замразява настоящите бойни линии, но други подробности остават неясни.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отхвърли категорично идеята за териториални отстъпки, заявявайки, че страната му „няма да даде земя на окупатора“.

Донбас е стратегически важен регион в източната част на Украйна, обхващащ основно Донецка и Луганска област. Известен с богатите си залежи на въглища и силно развитата тежка индустрия, той дълго време е бил икономическо сърце на страната. Социалният му и културен облик са формирани от десетилетия на индустриализация, трудова миграция и смесено население, включващо голям процент рускоговорящи жители.

Исторически, регионът е проявявал независим дух и известна резервираност към централната власт в Киев, което го прави уязвим за външно влияние. След протестите от Евромайдан през 2013–2014 г. и свалянето на президента Виктор Янукович, в Донбас се засилват настроенията против новото правителство, подхранвани от руската пропаганда и активна намеса.

През април 2014 г. подкрепяни от Русия въоръжени групи превземат правителствени сгради в редица градове, обявявайки създаването на т.нар. Донецка и Луганска народна република. Това бележи началото на продължителен въоръжен конфликт между украинските сили и проруските сепаратисти. Въпреки подписаните Мински споразумения (2014 и 2015 г.), бойните действия продължават, а линията на разграничение се превръща в нестабилен фронт.

Малко преди пълномащабната руска инвазия на 24 февруари 2022 г., Владимир Путин подписва укази за официално признаване на двете самопровъзгласили се „републики“. Този ход се превръща в претекст за настъпление на руските войски под претекст за „защита“ на населението там.

Днес Донбас е не само арена на ожесточени сражения, но и символ на геополитическия сблъсък между Русия и Запада. Русия цели пълен контрол върху региона, виждайки в него ключ към стратегическа сухопътна връзка с Крим и средство за отслабване на Украйна. За Киев обаче Донбас остава неотменна част от териториалната цялост на държавата и тест за суверенитета ѝ.