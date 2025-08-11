Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

В ашингтон води преговори с Москва за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, планирана за 15 август. Идеята е в разговорите да се включи и Украйна, но според бившия министър на отбраната и експерт по сигурността проф. Тодор Тагарев, това е малко вероятно, а рисковете за Киев и Европа са сериозни.

„Нямам големи очаквания към тази среща“, заяви Тагарев пред NOVA. По думите му на високо равнище обикновено се срещат лидери, когато повечето въпроси вече са договорени, но в случая има „голям разнобой“ по ключови теми като бъдещето на Запорожие, Херсон и Донецк.

„Няма как да бъде постигнато солидно споразумение, дори да приемем, че САЩ действат принципно и отчитат интересите на Украйна — нещо, което не е ясно към момента“, подчерта той.

Опасност от легитимация на Путин

Тагарев предупреди, че самият факт на срещата ще придаде легитимност на руския президент: „Постигнато или не споразумение, приемливо или не за Украйна и Европа, Тръмп вече ще е признал Путин като равен, въпреки че той е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления“.

Икономическите трудности на Русия

По думите му руската икономика е в „тежко състояние“ заради санкциите. „Едно от обясненията защо Путин се съгласява на среща е именно нуждата от облекчаване на санкциите, за да пълни държавния бюджет и да възстановява армията“, обясни той, като се усъмни в готовността на Москва за реални отстъпки.

Тагарев отбеляза, че Европа е „видимо отсъстваща“ от процеса, което е по вкуса и на Тръмп, и на Путин. „Европейските лидери са ясни, че всяка териториална размяна трябва да е по решение на Украйна, а не на трети страни“, каза той. Въпреки това, според него, целта на САЩ е „спиране на огъня, икономически ползи за Вашингтон, а Европа да поеме гаранциите и цената за сигурността“.

Въпреки напрежението, Тагарев смята, че НАТО е „здраво“ и ангажиментите по чл. 5 са препотвърдени.

„Стопроцентови гаранции няма никога. Трябва постоянно да се работи, за да е ясно, че атака срещу един е атака срещу всички“, заключи той.

