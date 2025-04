"Най-европейската от неевропейските страни": Може ли Канада да се присъедини към ЕС?

Е ксперти по въпросите на Европейския съюз твърдят, че Канада има правилното „излъчване“ за Брюксел — но съществуват сериозни препятствия пред евентуална кандидатура за членство.

Членството в ЕС не е част от темите на предстоящите ключови избори в Канада по-късно този месец — но социологически проучвания показват, че идеята за присъединяване към съюза предизвиква интерес сред канадците.

На фона на влошените отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, който залива северния си съсед с наказателни мита и войнствени публикации в социалните мрежи, мнозина канадци се питат дали не е време да потърсят нови, по-надеждни съюзници.

И тук идва Брюксел.

В наскоро проведено проучване цели 44 процента от канадците заявяват, че подкрепят идеята за членство в ЕС, докато само 34 процента се обявяват против.

Главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо отбеляза, че Брюксел е „поласкан от резултатите от подобна анкета“, но също така изглежда потвърди, че съгласно действащите договори на ЕС само европейски държави могат да кандидатстват за членство.

И все пак — макар идеята Канада да се присъедини към ЕС да звучи пресилено дори за самата Комисия, експерти по темата, с които Politico е разговарял, посочват, че макар подобен ход да е малко вероятен... той всъщност не е напълно невъзможен.

„Канада със сигурност би отговаряла на критериите“

Аргументите в полза на това Канада да стане 28-ата държава-членка на ЕС изглежда се основават предимно на усещане.

Въпреки че Канада е отделена от Европа от Атлантическия океан и хиляди километри, те имат редица общи черти: стабилни икономически връзки, споделени демократични ценности и — да, главоболията, които създава администрацията на Доналд Тръмп.

Тук възниква въпросът — като се има предвид, че Пиньо се позова на формулировката в член 49 от Договора за Европейския съюз, който гласи, че „всяка европейска държава може да подаде молба за членство в Съюза“ — съществува ли нещо повече от географското разположение, което определя една страна като европейска? И би ли могла Канада да отговаря на тези критерии?

И след като повдигнахме този въпрос...

„Да бъдеш европеец е по-скоро състояние на духа“, казва пред Politico проф. Жизел Босе, преподавател по външна демократична подкрепа на ЕС в Университета в Маастрихт.

„От юридическа и формална гледна точка не съществува точно определение за това какво е европейска държава, а ако се вгледаме в миналото, ще видим, че е имало европейски държави, които всъщност не са ограничени до европейския континент“, казва тя, като напомня, че държави от ЕС притежават отвъдморски територии в Карибския басейн, Тихия океан и Арктика.

Босе определя канадците като „специални европейци“ в известен смисъл, изтъквайки редица фактори: вярата им в социалната държава, политическата и правната им система, изградени по европейски модел, както и фактът, че много канадци имат европейски корени.

Подобно мнение изразява и проф. Франк Шимелфенинг, специалист по европейска политика от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих. Той коментира продължаващия дебат за това какво означава да си европеец, отвъд мястото върху картата.

„Канада със сигурност би отговаряла на критериите“, казва той, тъй като „в много отношения е дори по-близо до европейските ценности, институции и политики от редица настоящи страни кандидатки“.

Сред тези страни са западнобалканските държави, както и Украйна и Молдова, които напредват — макар и бавно — по пътя към ЕС. В същото време Турция и Грузия са в застой поради отстъпление от демократичните стандарти и проблеми с върховенството на закона.

Въпреки че „канадските настроения“ са обещаващи, решението в крайна сметка ще бъде взето от Европейската комисия и държавите членки на Съюза.

Като предупреждение към еврофилите в Отава, Босе припомня, че когато южният съсед на ЕС — Мароко — подава молба за членство през 1987 г., тя е отхвърлена именно с аргумента, че страната не е европейска държава.

