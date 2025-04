Асистираната смърт в Канада: Състрадание или опасен прецедент?

Е йприл Хъбард седи на сцената на театъра, където планира да сложи край на живота си по-късно тази година, пише ВВС.

Тя не е неизлечимо болна, но 39-годишната изпълнителка и бурлеска артистка е получила одобрение за асистирана смърт съгласно все по-либералните закони на Канада.

Журналисти на ВВС говорят с нея в Bus Stop Theatre – малък, интимен театър с по-малко от сто места в източния канадски град Халифакс, провинция Нова Скотия.

Осветена от един-единствен прожектор на сцената, където многократно е излизала пред публика, Ейприл споделя, че планира да си отиде „в рамките на няколко месеца“, малко след 40-ия си рожден ден. До нея ще бъдат най-близките й – семейството и приятелите, които са я подкрепяли през годините.

Ейприл си представя този момент като „празник на живота й“ – ще бъде в „голямо, удобно легло“, заобиколена от любимите си хора. Медицински специалист ще ѝ приложи смъртоносна доза, докато тя е в обятията на тези, които обича.

'I could live 30 years - but want to die': Has assisted dying in Canada gone too far? https://t.co/9TXrV8jSUp

„Искам да съм заобиколена от близките си, всички да ме държат в гигантска прегръдка, докато поемам последния си дъх, обгърната от любов и подкрепа“, споделя тя.

Родена със спина бифида, а по-късно диагностицирана с тумори в основата на гръбначния стълб, Ейприл живее с постоянна и изтощителна болка. Повече от две десетилетия тя приема силни опиоидни болкоуспокояващи и през март 2023 г. кандидатства за медицинска помощ при умиране (MAiD). Въпреки че теоретично би могла да живее още десетилетия със състоянието си, тя получава одобрение да прекрати живота си само седем месеца след подаването на молбата. За сравнение, при пациенти с терминални заболявания, одобрението може да бъде дадено в рамките на 24 часа.

„Страданието ми се задълбочава и вече не изпитвам радост и удовлетворение от живота“, казва Ейприл. Тя описва болката си като непрестанно усещане, че тъканите в основата на гръбнака ѝ се разтягат като гумена лента, готова да се скъса, а краката ѝ я държат в непрекъсната агония.

Докато ВВС интервюира Ейприл, на почти 4 828 км разстояние британските депутати обсъждат предложението за легализиране на асистираната смърт в Англия и Уелс. През ноември 2024 г. те принципно одобриха плановете, но следват месеци на детайлни дискусии и още гласувания в Камарата на общините и Камарата на лордовете, преди законопроектът евентуално да бъде приет.

Критиците посочват Канада като пример за „хлъзгав наклон“ – аргумент, според който веднъж приет, законът за асистирана смърт неизбежно се разширява и защитните механизми намаляват.

April Hubbard (@on_stronger) started in the arts as an actor. In 2019, she had the opportunity to return to the stage as an aerialist with @CircusLegacy, a company that celebrated her unique body and reignited her passion.

📸 Festival @akimboart @halifaxfringe @CanadaCouncil… pic.twitter.com/AtP7vslrne