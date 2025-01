Руска телевизия предложи Москва да увеличи териториалните си амбиции

Р уската държавна телевизия обсъди призива на новоизбрания президент Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, като предложи на Москва също да увеличи териториалните си амбиции, включително Аляска, която е била продадена на САЩ през XIX век.

Водещият на канал „Россия 1“ Виктор Соловьов посочи стремежа на Тръмп да поеме контрола над Гренландия като подтик към това, към което Русия трябва да има поглед. По време на кръстосаните разговори между гостите и водещия беше повдигната и идеята за завземане на Аляска.

Макар че руските държавни телевизионни експерти не отразяват непременно мисленето на Кремъл, последиците от отказа на Тръмп да изключи придобиването на Гренландия продължават.

След като вече нахлу в Украйна, Русия заяви, че ще следи отблизо твърденията на Тръмп, които според критиците узаконяват посегателството върху суверенитета на други държави, подтиквайки Москва към нови имперски амбиции.

Лекомислената размяна на реплики беше публикувана в X от бившия съветник по вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко. Соловьов се позовава на коментарите в предишно предаване на руския депутат и бивш военен командир Андрей Гурульов, че Москва, а не САЩ, трябва да поеме контрола над Гренландия.

Соловьов заяви, че Скандинавия представлява стратегическа заплаха, след което разказа как руснаците са „наследници на викингите“. Евгений Бужински, бивш военен, каза: „Ако говорим за амбиции, можем да си спомним и за Аляска, която беше подарена на ниска цена.“

Russian propagandists keep talking about taking over Greenland, now adding Alaska and Japan, which "promised one of the islands to comrade Stalin." They also say they are the heirs to the Vikings, not "little spit called Scandinavia." https://t.co/bIchIphNCQ pic.twitter.com/GReFtplfoB