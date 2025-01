Русия предупреждава САЩ за Гренландия: Нарушавате международните закони

Р усия предупреди Съединените щати за плановете на новоизбрания президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, като се позова на опасения за нарушения на международното право и потенциална нестабилност в арктическия регион.

Председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко заяви, че „Арктика трябва да бъде територия на мир и хармония“, по данни на руската информационна служба INTERFAX.RU. Тя добави, че Русия „не може да изключи възможността за нарушаване на международното право при напредването си в Арктика“.

Защо това е от значение

Неотдавнашните коментари на Тръмп отново разпалиха междуконтиненталното напрежение по отношение на Гренландия. Тръмп заяви, че САЩ се нуждаят от Гренландия за „целите на националната сигурност“ и отказа да изключи възможността за използване на военни или икономически мерки за придобиване на автономната датска територия. Европейските лидери следят отблизо ситуацията.

Какво да знаем

Русия открито се противопоставя на едностранните действия в Арктика. Матвиенко, говорейки пред репортери в Москва, заяви: „Не можем да не бъдем обезпокоени от подобни все още неясни подходи. Не можем да изключим възможността за нарушаване на международното право при напредването в Арктика. Вече сме имали такива примери, когато САЩ се опитваха да разширят обхвата си, това не може да се допусне."

„Не можем да допуснем нарушения на международното право в ущърб на други държави”, добави тя.

Гренландия, богат на полезни изкопаеми остров в Арктика, отдавна представлява стратегически интерес за големите сили, включително Русия, Китай и САЩ, поради неизползваните си ресурси и местоположението си покрай нови морски пътища. Коментарите на Тръмп идват на фона на засилващата се геополитическа конкуренция в региона и нарастващия фокус върху суверенитета и експлоатацията на арктическите ресурси. В него се намира и американската космическа база „Питуик“ (бивша военновъздушна база „Туле“), която е активна от 1943 г. насам.

