Свят

Силно земетресение разтърси Южна Италия

Трусът е бил с магнитуд 6,1 и е регистриран в акваторията край италианското крайбрежие

2 юни 2026, 09:47
Източник: iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 6,1 е регистрирано във вторник край бреговете на Южна Италия, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на данни на Германския изследователски център за геонауки (GFZ).

По информация на сеизмолозите трусът е бил на дълбочина около 253 километра под земната повърхност. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Заради голямата си дълбочина земетресението вероятно е било усетено в широк район, но енергията му е достигнала по-слабо до повърхността в сравнение с по-плитки трусове със сходен магнитуд.

Италия е сред най-сеизмично активните държави в Европа. Страната се намира на границата между Африканската и Евразийската тектонична плоча, което я прави особено уязвима към земетресения и вулканична активност.

През последните десетилетия Апенинският полуостров нееднократно е бил разтърсван от силни трусове. Сред най-тежките е земетресението в град Акуила през 2009 г., при което загинаха над 300 души. През 2016 г. поредица от мощни земетресения в Централна Италия причиниха значителни разрушения и десетки жертви.

Южната част на страната също попада в зона с повишена сеизмична активност. В региона се намират и едни от най-известните активни вулкани в Европа – Везувий, Етна и Стромболи.

Към този момент италианските власти не са издали предупреждение за опасност от цунами. Специалистите продължават да следят района за евентуални вторични трусове.

Източник: БТА/Иво Тасев    
земетресение Италия Южна Италия сеизмична активност магнитуд тектонични плочи природно бедствие GFZ вулканична активност сеизмология
