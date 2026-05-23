Свят

Земетресение разтърси Албания

Епицентърът му е бил в село Траш, на 22 километра югозападно от града

23 май 2026, 18:33
Земетресение разтърси Албания
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 4 е регистрирано близо до град Елбасан, Централна Албания, съобщи Евронюз Албания.

Трусът е станал малко преди 16 ч. местно (17 ч. българско време) и е бил на дълбочина 10 километра.

Епицентърът му е бил в село Траш, на 22 километра югозападно от града.

Земетресението е усетено и в близките градове, като не се съобщава за пострадали или щети.

  • Какво да правим при земетресение

Земетресението е внезапно и често разрушително разклащане на земната повърхност, причинено от бързото освобождаване на енергия в земната кора, която създава сеизмични вълни. Тъй като земетресенията могат да ударят без предупреждение и да имат опустошителни последици, познаването на правилните действия преди, по време и след трус е от жизненоважно значение за намаляване на риска от наранявания и смъртни случаи. Тези протоколи за безопасност са разработени въз основа на дългогодишни изследвания и опит в сеизмично активни райони по света.

  • Подготовка преди земетресение

Ефективната подготовка може значително да намали щетите и опасностите. Препоръчително е да се подготви авариен комплект, съдържащ вода, нетрайни храни, лекарства, фенерче, радио на батерии и резервни батерии. В дома е важно да се идентифицират безопасни места, като под здрави маси или бюра, и далеч от прозорци и външни стени. Тежките мебели, рафтове и уреди трябва да бъдат здраво закрепени към стените, за да се предотврати тяхното преобръщане.

Семейният план за действие, включително определено място за среща извън дома, е също ключов елемент. Всеки член на семейството трябва да знае къде се намират главните спирателни кранове за газ и вода, както и електрическото табло, за да може да ги изключи при необходимост.

  • По време на земетресение

Най-важното правило по време на земетресение, когато сте на закрито, е "Клекни, Покрий се, Дръж се здраво" (Drop, Cover, Hold On). При първите признаци на трус, незабавно клекнете на ръце и колене, покрийте главата и врата си с ръце или с подръчни средства, след което пълзете под здрава мебел като маса или бюро и се дръжте здраво за нея, докато трусът отмине. Стойте далеч от прозорци, огледала, високи мебели, външни стени и висящи предмети. Не използвайте асансьори. Ако сте на легло, останете там и покрийте главата си с възглавница.

Ако сте на открито, опитайте се да се придвижите до открито пространство, далеч от сгради, улични лампи, дървета и електрически стълбове, след което легнете на земята.

В движещо се превозно средство, отбийте внимателно встрани на пътя на открито място, спрете и останете в автомобила, докато трусът приключи.

  • След земетресение

След като основният трус отмине, е важно да се запази спокойствие и да се оцени ситуацията. Проверете за наранявания на себе си и околните. Бъдете внимателни за падащи отломки, счупено стъкло и повредени електрически кабели. Ако има признаци на изтичане на газ или повреда на водопровода, изключете съответните комунални услуги. Слушайте радио или следете новинарски емисии за инструкции от властите. Избягвайте влизане в повредени сгради. Бъдете подготвени за вторични трусове (афтършокове), които могат да настъпят часове, дни или дори седмици след основното земетресение. Оказвайте помощ на пострадали, ако е безопасно и сте обучени да го правите.Прилагането на тези мерки е от съществено значение за оцеляване и минимизиране на последиците от земетресения, особено в сеизмично активни региони като България.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Авариен комплект По време на земетресение Подготовка за земетресение Магнитуд 4 Земетресение Елбасан Албания Безопасност при земетресение След земетресение Афтършокове
Последвайте ни

По темата

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

Два шокиращи инцидента с малки деца потресоха французите

Два шокиращи инцидента с малки деца потресоха французите

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Зеленски: Предложението Украйна да стане асоцииран член на ЕС е

Зеленски: Предложението Украйна да стане асоцииран член на ЕС е "несправедливо"

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 11 часа
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 11 часа
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 11 часа
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Уганда потвърди три нови случая на Ебола</p>

Петима заразени с Ебола в Уганда, след като вирусът премина границата с Конго

Свят Преди 2 часа

СЗО предупреждава, че епидемията в региона представлява много висок риск за общественото здраве

<p>Руски дрон удари погребално шествие&nbsp;край Суми</p>

Руски дрон удари погребално шествие край Суми

Свят Преди 3 часа

Украинските власти съобщават за един загинал и девет ранени след атака срещу автобус в Сумска област

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

България Преди 4 часа

Към момента няма непосредствена опасност за населението

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Свят Преди 4 часа

Предприятието е част от руската военнопромишлена верига и доставя суровини и компоненти за десетки заводи, свързани с производството на авиационно оборудване, безпилотни летателни апарати, ракетни двигатели и експлозиви

,

Тайният руски проект "Скити": Ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 4 часа

Западни тайни служби са обезпокоени от таен руски военен проект на име "Скити"

<p>Важна информация за пострадалите от наводненията земеделци</p>

Министерството на земеделието ще окаже пълно съдействие на пострадалите от наводненията стопани

България Преди 4 часа

От ведомството напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

България Преди 5 часа

Инцидентът станал край великотърновското село Шемшево

Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

България Преди 6 часа

Депутатът от ГЕРБ-СДС коментира ареста на Васил Михайлов, работата на парламента и мерките срещу високите цени

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

Любопитно Преди 6 часа

След тежък развод и панически атаки Адел промени живота си. Световната звезда свали 45 кг не с изтощителен фитнес, а със строга хранителна дисциплина в името на здравето и сина си. Вижте историята зад невероятната ѝ трансформация.

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

България Преди 6 часа

Депутатът Тодор Джиков заяви, че държавата подготвя нови механизми за контрол върху ценообразуването при храните и горивата

<p>Хора, свързани с институции, са помагали на Васил Михайлов&nbsp;да се укрива</p>

Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

България Преди 7 часа

Те са свързани с някои институции, има интересни имена, както и криминално проявени, заяви вътрешният министър

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

България Преди 7 часа

Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места.

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Свят Преди 8 часа

Американският държавен секретар ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

България Преди 8 часа

В петък вечер той беше заловен при специализирана полицейска операция в София

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

България Преди 8 часа

Реки излязоха от коритата си след пороите, има наводнени къщи и разрушени пътища

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 8 часа

Той стои зад едни от най-смелите визии на изпълнителката още от първия ѝ клип

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Етно кралицата Ищар с голямо завръщане на сцената с четири мащабни концерта в България

Edna.bg

От лукса към тишината: Ромина Тасевска и спокойния живот в село Петрово

Edna.bg

НА ЖИВО: Последен кръг в Mr Bit Втора лига, аванс за Фратрия и Миньор

Gong.bg

Вдигат статуя на Пеп Гуардиола на стадион „Етихад“

Gong.bg

Алпинистът Георги Колевичин изкачи и Еверест

Nova.bg

След пороите в Дряново: Три компрометирани моста, паднали подпорни стени и къщи под вода

Nova.bg