Земетресение с магнитуд 6,9 удари северната част на Чили

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама

З еметресение с магнитуд 6,9 бе регистрирано в Чили на около 30 километра източно от град Калама в северната част на страната, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от Франс прес.

Трусът е бил на дълбочина 101 километра в пустинята Атакама. Чилийските власти съобщиха, че към момента няма данни за пострадали или нанесени щети.

"Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена", заяви Фелипе Пласа от националната служба за превенция и управление на бедствия във видео, публикувано в Екс. Телевизионни кадри показаха как продукти падат от рафтовете в супермаркет по време на труса.

Чили, където се срещат три тектонични плочи, е сред най-сеизмично активните държави в света и често не обръща особено внимание на трусове под магнитуд 7. През 1960 г. страната бе разтърсена от най-силното регистрирано земетресение в историята, с магнитуд 9,5, което опустоши Валдивия и причини смъртта на 9 500 души. През 2010 г. трус с магнитуд 8,8 предизвика цунами, довело до над 520 жертви.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
