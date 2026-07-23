Човек е в критично състояние, криза със заложници в Германия

Р азвива се криза със заложници в германския град Регенсбург, при която заподозрян, въоръжен с нож, е нахлул в банков клон, съобщи днес говорител на полицията, предава ДПА. Един човек е в критично състояние.

Първоначално не беше ясно дали пострадалият, който е в критично състояние, все още се намира в сградата под контрола на похитителя, за когото властите смятат, че е мъж. Спешните екипи са установили визуален контакт с жертвата.

Заложническа криза в банков клон в Северна Франция

Полицията предполага, че в банката може да има и други хора. Засега служителите на реда не са влезли в сградата, въпреки че на място е изпратен голям контингент, включително специални части и хеликоптер.

Мотивите на нападателя са неясни, а към момента не са отправени никакви искания.