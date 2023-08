Мощен тайфун връхлетя Япония, има жертва и много ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

М ощен тайфун връхлетя южната японска префектура Окинава и други острови в югозападните части от страната и рани над 25 души, докато се движеше на запад, прокарвайки си път към континентален Китай, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. Над 200 000 домакинства в района останаха без електричество.

