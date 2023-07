Мощен тайфун приближава Филипините: Хиляди хора се евакуират

М ощен тайфун приближава Северните Филипини, принуждавайки хиляди да се евакуират и блокирайки морския транспорт. Той носи със себе си проливни дъждове и приливни вълни с височина до три метра, предаде Асошиейтед прес.

Thousands are evacuated and sea travel is halted in the Philippines ahead of torrential rains and tidal surges as a powerful typhoon blows closer to the archipelago's northern islands. It was forecast to make landfall in China later this week. https://t.co/XFTbMlleX6