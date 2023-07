Тайфунът Доксури връхлетя Източен Китай

Т айфунът Доксури връхлетя Източен Китай. Общественият транспорт, включитебно автобусите и метрото, беше временно спрян тази сутрин във Фучжоу, столицата на провинция Фуцзян, предаде Синхуа.

Петият за тази година тайфун навлезе над континентален Китай във Фуцзян вчера.

Фучжоу регистрира най-голямото количество валежи за един ден от началото на метеорологичните наблюдения. В резултат някои части от града бяха наводнени.

