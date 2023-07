Тайфунът Доксури взе жертви в Пекин, десетки хиляди са евакуирани

Н ай-малко двама души загинаха в китайската столица Пекин при наводненията, причинени от тайфуна Доксури, който връхлетя страната в края на миналата седмица, предаде Синхуа.

Десетки хиляди хора бяха евакуирани в града, където на места паднаха рекордни количества валежи. Редица полети бяха анулирани, съобщи Ройтерс.

Many car sweeping away due to flood after heavy rains in Beijing, China 🇨🇳 (31.07.2023)

Една от най-мощните бури, връхлитали Китай през последните години, наводни през почивните дни южната част на източната провинция Фуцзян, където стотици хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си. Засегнати бяха още няколко съседни региона.

Тази сутрин двама души били открити мъртви в река, съобщиха местните власти, цитирани от Синхуа.

В Пекин бяха евакуирани повече от 31 хиляди души, предаде Ройтерс. Общо над 180 полета бяха отменени, а стотици - забавени, на двете летища на китайската столица.

От 20 ч. в събота до днес по обед на места в Пекин са паднали по над 320 милиметра дъжд, съобщи Синхуа.

В китайската столица е обявен червен код за опасно време.

Петият за тази година тайфун навлезе над континентален Китай в Фуцзян в петък. След това Доксури продължи навътре в сушата над съседната провинция Цзянси, където постепенно отслабна до тропическа буря.

Record-setting torrential rain in Beijing! Over 500 mm of rainfall in 24 hours! The weather station data has been interrupted, and the rainstorm is still going on!