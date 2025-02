Моментът, в който самолетът на вокалиста на Motley Crue убива пилот (ВИДЕО)

П оявиха се кадри от момента, в който частният самолет, собственост на вокалиста на Motley Crue Винс Нийл, се блъска в друг самолет, собственост на Винс Вон, на пистата. При удара пилотът загина, а приятелката на рокаджията е настанена в болница.

На кадрите, заснети на летище Скотсдейл в Аризона, частният самолет рулира по пистата, след което изглежда се удря в нещо, което кара малкия самолет да започне да се пързаля по пистата.

Самолетът на вокалиста на Motley Crue се заби в този на Винс Вон

43-годишната партньорка на Винс Нийл Рейн Андреани и нейната приятелка Ашли оцеляват при катастрофата и са откарани в близка болница след авиационната трагедия, съобщи близък до ситуацията източник пред TMZ в понеделник.

Андреани е получила пет счупени ребра, а няколкото домашни кучета, които жените са взели на борда на самолета, са в безопасност, съобщават източниците на изданието.

Групата потвърди в изявление в X/Twitter в понеделник, че пилотът е загинал при катастрофата и че ще се включи в усилията за подпомагане на семейството.

Адвокатската кантора Worrick Robinson Law, която представлява хеви метъл певеца, потвърди трагичните подробности в инцидента в изявление от понеделник вечерта.

