Самолетът на вокалиста на Motley Crue се заби в този на Винс Вон

Ч астен самолет, собственост на вокалиста на групата Motley Crue Винс Нийл, излезе от пистата на летище Скотсдейл в Аризона и се заби в друг самолет – пилотът загина, а приятелката на рокаджията беше хоспитализирана, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Партньорът на 64-годишният вокалист,

43-годишната Рейн Андреани, и нейната приятелка Ашли са оцелели

при катастрофата и са били откарани по спешност в близката болница след авиационната трагедия, каза източник, запознат със ситуацията пред TMZ в понеделник.

Андреани е получила пет счупени ребра, а няколкото домашни кучета, които били с жените на борда на самолета, са в безопасност, казаха източници на изданието.

От Motley Crue потвърдиха в изявление в социалната мрежа X (бивша Twitter) в понеделник, че

пилотът е загинал при катастрофата

и че те ще се включат в усилията да помогнат на семейството.

Впоследствие се оказа, че

другият самолет е собственост на холивудския актьор Винс Вон.

„По-рано днес частен самолет, собственост на Винс Нийл, беше замесен в катастрофа близо до Скотсдейл, Аризона“, каза групата зад хитове като Home Sweet Home, Wild Side и Without You в платформата на социалните медии. „Пилотът загина трагично; вторият пилот и други пътници са откарани в местни болници“.

TWO PLANES. TWO VINCES.



Vince Neil's (Motley Crue lead singer) plane hit actor Vince Vaughn's parked plane today at Scottsdale Airport in Arizona shutting down the runway.



The crash killed one person. Unknown who at this time #planecrash #VinceNeil #MotleyCrue #VinceVaughn pic.twitter.com/eWY1i4uUW6