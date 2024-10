Exit poll: Молдова каза "да" на ЕС

Н ай-новите временни резултати от произведения вчера референдум в Молдова за присъединяване към Европейския съюз показват, че 50,17 % са гласували с "да", след като президентката Мая Санду заяви, че гласуването за държавен глава също е било помрачено от "безпрецедентна" външна намеса, съобщи Ройтерс.

Остава да бъдат преброени едва 1,5 % от бюлетините. Междувременно на президентските избори Санду спечели 42 % от гласовете, а бившият главен прокурор на Молдова Александър Стояногло събра 26 %, което ще наложи балотаж на 3 ноември.

Молдова гласува да се присъедини към ЕС

Двойните избори бяха разглеждани като тест за стремежа на югоизточната европейска държава да се ангажира изцяло с присъединяването си към Европейския съюз, измъквайки окончателно от сянката на Москва.

Молдова започна дългия процес на официални преговори за присъединяване към ЕС през юни и под ръководството на Санду си постави за цел до 2030 г. да стане част от ЕС. Стояногло заяви, че ако стане президент на страната, ще разработи "балансирана" външна политика, включваща връзки не само с ЕС, но и с Русия и САЩ.

