Свят

Случайност или информация от кухнята? Мистериозен играч заложи на ареста на Мадуро и прибра над 400 000 долара

Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда

7 януари 2026, 09:59
САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела
САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела
Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“
Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"
Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела

Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела
Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари
Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки
Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Н еизвестен трейдър е реализирал печалба в размер на около 410 000 долара, след като е заложил, че венецуелският президент Николас Мадуро ще бъде отстранен от власт, пише Reuters.

Акаунтът на трейдъра в платформата Polymarket е натрупал позиции в договори, обвързани с отстраняването на Мадуро, при условия, които преди операцията предполагаха изключително малка вероятност за такъв изход. Тези залози, които са стрували около 34 000 долара преди залавянето на Мадуро, рязко са увеличили стойността си, след като се появи информацията за американската военна операция срещу венецуелския лидер, показват данни на Polymarket.

Основните борсови индекси се повишиха, а цените на петрола нараснаха по-рано в понеделник, докато акциите на енергийните компании отчетоха значителни ръстове, след като Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда. Държавните облигации на Венецуела, която вече е в състояние на неизпълнение на задълженията си, също поскъпнаха рязко, подхранени от очаквания за мащабно и сложно преструктуриране на суверенния дълг. Облигациите, емитирани от правителството и от държавната петролна компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), поскъпнаха с до 10 цента за долар, или почти 30 процента, след като оптимистично настроени инвеститори се възползваха от развитието на събитията.

Вижте в нашата галерия: Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Мистериозната сделка вероятно ще привлече вниманието на американски законодатели, които настояват за по-строги правила срещу търговията с вътрешна информация, включително двупартийна инициатива за евентуална забрана на търговията с акции от страна на законодатели. След като в понеделник се появи информацията за залозите, свързани с Мадуро, конгресменът от Демократическата партия Ричи Торес заяви, че възнамерява още тази седмица да внесе законопроект, който да забрани на избрани длъжностни лица, законодатели и федерални служители да правят залози на платформи за прогнозни пазари, където биха могли да имат достъп до съществена непублична информация.

Анонимният акаунт е бил създаден миналия месец, като на 27 декември трейдърът е закупил договори на стойност 96 долара, които биха донесли печалба, ако САЩ нахлуят във Венецуела до 31 януари. В следващите дни трейдърът е направил още няколко подобни залога.

Платформи за прогнозни пазари като Polymarket предлагат договори с отговор „да“ или „не“, които позволяват на потребителите да залагат върху широк кръг от събития в реалния свят - от резултати в спорта и развлеченията до политика и икономика. Когато договор, оценен на няколко цента, изплати 1 долар, трейдъри с достъп до непублична информация, свързана с такива договори, могат да реализират огромни печалби в рамките на часове или дни.

През септември Polymarket получи одобрение от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) да възобнови дейността си в страната, след като придоби за 112 милиона долара QCEX - лицензирана от CFTC борса и клирингова къща за деривати. От CFTC не отговориха незабавно на запитване дали проверяват сделки, свързани със залавянето на Мадуро.

Polymarket и преди е била обект на проверки заради възможна търговия с вътрешна информация на платформата. Макар че в момента американски граждани нямат достъп до основната платформа за залагания, много трейдъри използват VPN услуги, за да заобиколят забраната.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: Reuters    
Неизвестен трейдър Николас Мадуро Венецуела Polymarket Прогнозни пазари Търговия с вътрешна информация Военна операция Финансова спекулация Политически залози Държавни облигации
Последвайте ни

По темата

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Средната пенсия мина 1000 лева

Средната пенсия мина 1000 лева

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 14 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 14 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 14 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 14 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мицкоски отново атакува България

Мицкоски отново атакува България

Свят Преди 1 час

Мицкоски: Съжалявам, че предишното правителство влезе в тази авантюра

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Свят Преди 2 часа

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

<p>САЩ ще продават венецуелски петрол за &quot;неопределено време&quot;</p>

Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

Свят Преди 3 часа

Изявлението му идва, след като Съединените щати конфискуваха допълнителни количества санкциониран петрол, включително чрез задържането на руски танкер

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Свят Преди 4 часа

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам

<p>Иранският президент предупреди: Чиновниците може да отидат в ада</p>

Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада

Свят Преди 4 часа

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Свят Преди 4 часа

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Свят Преди 4 часа

Гренландия разполага с едни от най-големите неизползвани залежи на редкоземни елементи в света

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Любопитно Преди 4 часа

Запознайте се с Марти Райзман, бляскавият шампион по пинг-понг и вдъхновение за предстоящия филм „Марти Суприм“

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

България Преди 4 часа

Спирката е обзаведена с с диван, библиотека, навес и декорации

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

България Преди 4 часа

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Свят Преди 5 часа

Кабельо, който се издига при управлението на Уго Чавес, е обвиняван от независима мисия на ООН за нарушаване на правата на човека чрез репресии срещу опозицията

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Любопитно Преди 5 часа

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Свят Преди 5 часа

Престъпникът получава прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Свят Преди 6 часа

Франция вече работи по план за реакция

<p>Тръмп: Мелания мрази танците ми&nbsp;</p>

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Свят Преди 6 часа

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

<p>Фараж посочи кой носи отговорността за бъдещето на Гренландия</p>

Фараж към Тръмп: Бъдещето на Гренландия трябва да реши Дания

Свят Преди 6 часа

Британският съюзник на американския президент призна сериозни опасения за сигурността на арктическата територия, но отхвърли идеята за американско завземане

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

sinoptik.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg

Според науката: Какво жените от различни възрасти намират за най-привлекателно у мъжете

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 януари, сряда

Edna.bg

НА ЖИВО: Ман Сити - Брайтън, състави

Gong.bg

НА ЖИВО: Нюкасъл – Лийдс, Илия Груев е титуляр

Gong.bg

Колко ще ни струват винетките в евро

Nova.bg

МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Nova.bg