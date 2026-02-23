Любопитно

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

23 февруари 2026, 15:32
Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“
Източник: iStock

М оже би вече си мислите, че шефът ви е лунатик, но учен разкри как наистина да разберете дали е психопат, съобщи Daily Mail.

Професор Елена Фернандес-дел-Рио от Университета в Сарагоса, Испания, заяви, че има прости начини да разберете дали вашият работодател е психопат, нарцисист, садист или макиавелистки ръководител.

В преглед на тъмните черти на характера, публикуван в Международната енциклопедия по бизнес мениджмънт, тя очертава различните характеристики на всяка от тях.

„Тъмната страна“ на човешката личност като цяло се отнася до предразположеност към етично, морално и социално съмнително поведение“, пише тя.

„Всяка от тези тъмни черти се характеризира с уникални черти като грандиозност при нарцисизма, изграждане на съюзи и манипулация при макиавелианизма, дефицит на самоконтрол при психопатията и удоволствие от жестокостта при садизма.“

Тя каза, че всяка черта може да има различен ефект върху служителите и предупреди, че в някои случаи има връзки между мрачните личности и „злоупотребите“ от страна на ръководителите.

Тук тя очертава как работата ви може да бъде засегната от наличието на „тъмен лидер“ – и как да го разпознаете.

„Лидерите с тъмни черти на характера се проявяват в социалните си взаимодействия като нечувствителни, манипулативни, прекомерно взискателни, авторитарни, твърде самодостатъчни, дистанцирани, критични, арогантни или с преувеличено желание да угодят“, каза тя.

Това може да доведе до „значителни междуличностни конфликти в дългосрочен план“.

Като част от своята разработка, професор Фернандес-дел-Рио идентифицира ключовите характеристики на всяка личностна черта.

Психопатията се определя от липса на самоконтрол, емоционална студенина, хаотичен начин на живот, липса на вина и разкаяние и антисоциално поведение, каза тя.

Нарцисистите, от друга страна, са склонни да проявяват прекомерна самолюбов, грандиозност и арогантност, преувеличено чувство за важност, изискват постоянно възхищение и са мотивирани от егото.

Тези, които получават високи оценки за макиавелианство, вероятно са състезателни, имат циничен мироглед, стратегически манипулатори, безчувствени са и са фокусирани.върху изграждането и поддържането на положителна репутация.

И накрая, садистите се наслаждават на жестокостта, обичат да намират удоволствие в унижението на другите, обичат да поставят хората под свой контрол и проявяват агресивно, заплашително или унизително поведение.

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители, обясни професор Фернандес-дел-Рио.

Едно предишно проучване установи, че макиавелистките лидери са свързани с по-голямо емоционално изтощение у служителите, както и с по-ниско удовлетворение от повишението.

Шефовете, които показват по-висок резултат в психопатията, също така са склонни да имат служители с по-ниско удовлетворение от работата, по-лошо екипно представяне и по-слаба групова сплотеност.

„Някои проучвания потвърждават връзката между мрачната личност и злоупотребите от страна на ръководителите, особено когато те притежават макиавелистични или психопатични черти“, пише тя.

„В случая с психопатите и садистите, трябва да бъдем внимателни, ако те заемат длъжност, която упражнява власт над други хора.“

Тя обясни, че тези тенденции на „тъмната страна“ могат да бъдат изключително трудни за откриване в интервю или въпросник.

„Преструването, за да бъдат възприемани благосклонно, изглежда е често срещано при кандидатите с мрачни черти на характера“, каза тя.

Що се отнася до управлението на мрачни личности на работното място, тя каза, че е „съществено“ организациите да изпращатясно послание до всички служители, че злоупотребяващото поведение няма да бъде толерирано.

„Освен това, потенциалните жертви трябва да бъдат насърчавани да съобщават за всяко злоупотреба на работното място, като се гарантира анонимността им от евентуални репресии“, пише тя.

Тя посочи, че някои характеристики на тъмните личностни профили всъщност могат да се разглеждат като положителни качества в краткосрочен план – например в изключително конкурентни ситуации, където рискът е висок или където социалните взаимодействия са ограничени.

„В организации, които изискват взаимодействието на много хора в дългосрочен план, обаче, тъмните личности могат да бъдат пречка за постигането на организационните цели“, тяказа.

Някои нарцистични хора могат да притежават положителни черти, като самочувствие, които биха могли да „привлекат последователи“ в краткосрочен план.

Въпреки това, с течение на времето те биха могли да „разкрият враждебно и антагонистично поведение, което вече не би било добре забелязано от останалата част от групата“.

Източник: Daily Mail    
Психопат шеф Тъмни черти на характера Нарцисизъм Макиавелизъм Садизъм Злоупотреби от ръководители Влияние върху служители Разпознаване на тъмни лидери Липса на самоконтрол Манипулация
