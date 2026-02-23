Задържаха мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 64-годишен мъж, у когото са открити предмети, предназначени и използвани за съставяне на фалшиви документи за завършено образование и придобита квалификация.

Според събраните до момента доказателства на 20 февруари 2026 г. в офис помещение в София обвиняемият И.Т. е държал посочените предмети, като е знаел тяхното предназначение за изготвяне на неистински официални документи.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 308, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс.

С постановление на дежурен прокурор И.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 23 февруари 2026 г., наблюдаващият прокурор внесе в Софийския районен съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура.