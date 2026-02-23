Ще има ли уволнения в МВР? Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев с коментар за „Петрохан“ и „Околчица“

С лужебният министър на вътрешните работи Емил Дечев разговаря днес със служителите на МВР, разследващи случаите "Петрохан" и "Околчица".

Срещата бе свикана в сградата на министерството.

По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите!

С тези думи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината, заяви министърът.

Дечев увери служителите на МВР, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на ведомството. Той изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.

Припомняме, че разследванията са свързани със смъртни случаи, обект на активно внимание от страна на правоохранителните органи.

По-рано, в рамките на разследването, бе проведен брифинг, на който заместник-апелативният прокурор Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник-директорът старши комисар Иван Маджаров и началникът на отдел "Криминална полиция" комисар Ангел Папалезов представиха събраните до момента доказателства.

Тогава бяха изнесени данни, сочещи, че при "Петрохан" става дума за самоубийство, докато при "Околчица" – за убийства, последвани от самоубийство.

В хода на тези разследвания бяха извършени конкретни експертизи. На ръцете на Пламен и Дечо са открити барутни частици, а по ръцете и ръкавите на Ивайло - кръв и барутни частици.

ДНК на тримата мъже е установено върху оръжието на местопрестъплението.

Допълнително, в кръвта на Калушев е открит фенобарбитал - успокоително средство.

Беше проверена и информация за контакти на лица от групата с политици, като тези връзки продължават да се изследват.

В опит за изясняване на всички аспекти на случаите, бяха изискани справки от Националния осигурителен институт, Агенцията по вписванията и Министерството на околната среда и водите. Назначени са и данъчни проверки и ревизии.

Преди дни публикувахме и записи от камери в района на хижа "Петрохан". Записите обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Публикуваме целите материали, които ни бяха предоставени.

Данните обхващат период от три денонощия

В редакцията постъпиха записи от охранителни и наблюдателни камери, разположени в района на хижа "Петрохан", които обхващат времевия диапазон от 31 януари до 2 февруари.

Записите включват както дневни, така и нощни кадри, като времевите маркери позволяват проследяване на обстановката в района. Камерите са позиционирани така, че да обхващат подходите към хижата, паркинг зоната, прилежащите пътища и част от туристическите маршрути.

Какво се вижда на записите

От предоставените материали се установява движение на автомобили и отделни посетители в различни часове на денонощието, характерно за зимния сезон и променливите метеорологични условия в планинския проход. Част от кадрите показват намалена видимост заради мъгла, снеговалеж и силен вятър, което е типично за района през този период на годината.

В нощните часове камерите регистрират ограничена активност, като се наблюдават предимно преминаващи превозни средства по пътя, без продължително спиране в близост до обекта. Дневните записи показват краткотрайни посещения и маневри на автомобили в района.

Публикуваме материалите без редакторска намеса

С оглед прозрачност и обществен интерес публикуваме предоставените файлове в пълния им обем, без съкращения и без редакторска намеса в съдържанието. Заглавията на отделните видеа са запазени във вида, в който са получени, тъй като те съответстват на разположението на камерите и служат за по-лесна ориентация в хронологията на записите.

Редакцията не прави интерпретации извън видимото в кадрите. Целта е информацията да бъде представена в максимално автентичен вид, така че всеки да може сам да се запознае с наличните данни.

камера: Път

камера: Паркинг

камера: Кръстопът

камера: Задна порта

камера: Горна верига

камера: Бариера

След като разследващите разпространиха нови записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа "Петрохан”, ще се разплете ли истината по случая?

"Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на NOVA .

Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.

"Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в "Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.

Според него все още няма логично обяснение за духовния елемент. "Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо”, каза Гунев.

Припомнмяме, че на 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа "Петрохан". Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете й са обитавали хижа "Петрохан". Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.