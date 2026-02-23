България

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на служебния кабинет

23 февруари 2026, 15:23
Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?
Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата
Летище

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари
Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм
Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК

Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК
Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

И зборите не са разход, те са инвестиция, заяви служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на служебния кабинет. 

Провеждането на изборите служебният министър-председател определи като едновременно проста и трудна задача. „Проста, защото всички знаем какво трябва да направим, и труда, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на изборите. Много хора ще кажат – отново излишни разходи, и аз ги разбирам. Истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция“, каза Гюров и съобщи, че 65 млн. евро ще отидат за изборния процес. 

"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

Легитимността на властта, доверието между гражданите и институциите, правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут, добави той. „Тези 65 млн. евро не са за властта и партиите, те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина“, каза още Гюров. 

И продължи: „За МВР, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост. За видеонаблюдението, защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент. За актуализирането на списъците, защото на Краси от Гърмен отново може да му трябват 300 гласа и не трябва да има мъртви души, на които да бъдат приписани.“ 

Служебният премиер е категоричен: „Можем да се пестим от администрация, можем да се оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация. Нашата работа днес е само да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към всеки данъкоплатец“.

Източник: БГНЕС    
Андрей Гюров Избори Служебен премиер Инвестиция Изборен процес 65 млн. евро Право на глас Демокрация Видеонаблюдение Министерски съвет
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 18 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 17 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 16 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Любопитно Преди 13 минути

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Свят Преди 24 минути

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

България Преди 49 минути

Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов

Бившият принц Андрю

Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник

Свят Преди 49 минути

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване

От сърдечна операция до бизнес за милиони: Хейли Бийбър за най-трудния си път

От сърдечна операция до бизнес за милиони: Хейли Бийбър за най-трудния си път

Любопитно Преди 52 минути

След инсулт и сърдечна операция, моделът превърна страха в мотивация за създаването на козметичната си империя. Днес Хейли е успешна бизнесдама и щастлива майка, която се радва на първите думи на своя син Джак и на новия си път в живота

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

България Преди 1 час

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 1 час

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Свят Преди 1 час

Историческата снежна буря натрупа над 30 см сняг, парализира транспорта и остави хиляди домакинства без ток в целия регион

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Свят Преди 1 час

Очакват се разговори в близките дни за преодоляване на блокирането на пакета санкции

.

Мечето Падингтън открадна шоуто на наградите БАФТА и разтопи сърцата на публиката

Любопитно Преди 1 час

Любимото мече влезе в историята като първия анимационен водещ на БАФТА. Падингтън сподели съвета леля Луси за смелостта, призна за инцидент с мармалад върху наградата и отказа да го оближе пред камерите, за да не покаже лоши обноски

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

Свят Преди 1 час

Американските сили напускат база в провинция Хасака и се очаква да се изтеглят напълно до месец.

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Любопитно Преди 1 час

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

<p>БАБХ е с&nbsp;нов&nbsp;изпълнителен директор</p>

Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ

България Преди 2 часа

Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 2 часа

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

<p>Мерц избухна срещу Москва: Русия стигна дъното на варварството</p>

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Свят Преди 2 часа

Германският канцлер заяви, че Москва не печели конфликта, а украинската съпротива остава по-успешна от очакваното.

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 2 часа

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Кристин Дейвис на 61: Жената, която превърна Шарлот в символ на любовта

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова се качи на ски след раждането

Edna.bg

Сестри Стоеви започват като номер 1 участието си в Германия

Gong.bg

Когато златото е с жест на любов: хокеистите на САЩ отдадоха почит на Годро

Gong.bg

Андрей Гюров: Изборите не са разход, а инвестиция

Nova.bg

Емил Дечев: Не съм се месил и няма да се меся в разследването по случаите "Петрохан" и "Околчица"

Nova.bg