Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

А ко ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат още тази седмица нашия законопроект, написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов от ПП-ДБ в публикация във Фейсбук.

По неговите думи програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в тази кампания. Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов.

Божанов: ДБ ще се яви на избори с работата, която свърши

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Борисов с срещна в Стара Загора с кметове, излъчени от партията.

Според Божанов Борисов е планирал да даде повече правомощия на кметовете на малките населени места. „Той пропуска важен детайл – такъв законопроект вече е внесен от нас. Работен е заедно с кметовете на малки населени места, които са най-близо до хората“, обясни той.

Искаме в продължение на нашата дългосрочна политик за децентрализация да дадем на тези кметове повече права и бюджет, посочи още Божанов.

Според публикацията законопроектът е внесен на 18 декември и не е разгледан от комисията, която представител на ГЕРБ ръководи.

Където ГЕРБ отиват за следващите избори програмно, ние не просто сме готови, ние имаме готови законодателни решения и практически за изпълнителната власт, пише а Божанов.

ГЕРБ може спокойно да копира нашите инициативи, но тези, които са готови и внесени в парламента, нека бъдат подкрепени в този парламент, за да свършим работа сега и да не обясняваме на кметовете, че тепърва ще им свършим работата, допълва той.