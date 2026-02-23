България

Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов

23 февруари 2026, 14:56
Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места
Източник: БТА

А ко ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат още тази седмица нашия законопроект, написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов от ПП-ДБ в публикация във Фейсбук.

По неговите думи програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в тази кампания. Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов.

Божанов: ДБ ще се яви на избори с работата, която свърши

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Борисов с срещна в Стара Загора с кметове, излъчени от партията.

Според Божанов Борисов е планирал да даде повече правомощия на кметовете на малките населени места. „Той пропуска важен детайл – такъв законопроект вече е внесен от нас. Работен е заедно с кметовете на малки населени места, които са най-близо до хората“, обясни той.

Искаме в продължение на нашата дългосрочна политик за децентрализация да дадем на тези кметове повече права и бюджет, посочи още Божанов.

Според публикацията законопроектът е внесен на 18 декември и не е разгледан от комисията, която представител на ГЕРБ ръководи. 

Където ГЕРБ отиват за следващите избори програмно, ние не просто сме готови, ние имаме готови законодателни решения и практически за изпълнителната власт, пише а Божанов.

ГЕРБ може спокойно да копира нашите инициативи, но тези, които са готови и внесени в парламента, нека бъдат подкрепени в този парламент, за да свършим работа сега и да не обясняваме на кметовете, че тепърва ще им свършим работата, допълва той.

Източник: Петра Куртева/БТА    
ГЕРБ ПП-ДБ Божидар Божанов Кметове Малки населени места Законопроект Децентрализация Бойко Борисов Избори Правомощия на кметовете
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Как работи филтърът за твърди частици при дизелите

Как работи филтърът за твърди частици при дизелите

carmarket.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 18 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 17 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 16 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Любопитно Преди 13 минути

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Свят Преди 24 минути

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

България Преди 1 час

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 1 час

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Свят Преди 1 час

Историческата снежна буря натрупа над 30 см сняг, парализира транспорта и остави хиляди домакинства без ток в целия регион

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Свят Преди 1 час

Очакват се разговори в близките дни за преодоляване на блокирането на пакета санкции

.

Мечето Падингтън открадна шоуто на наградите БАФТА и разтопи сърцата на публиката

Любопитно Преди 1 час

Любимото мече влезе в историята като първия анимационен водещ на БАФТА. Падингтън сподели съвета леля Луси за смелостта, призна за инцидент с мармалад върху наградата и отказа да го оближе пред камерите, за да не покаже лоши обноски

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

Свят Преди 1 час

Американските сили напускат база в провинция Хасака и се очаква да се изтеглят напълно до месец.

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Любопитно Преди 1 час

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

<p>БАБХ е с&nbsp;нов&nbsp;изпълнителен директор</p>

Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ

България Преди 2 часа

Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 2 часа

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

<p>Мерц избухна срещу Москва: Русия стигна дъното на варварството</p>

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Свят Преди 2 часа

Германският канцлер заяви, че Москва не печели конфликта, а украинската съпротива остава по-успешна от очакваното.

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 2 часа

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

<p>Доц. Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница</p>

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

България Преди 2 часа

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

<p>Печално известна снимка на Андрю се появи в Лувъра</p>

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Свят Преди 3 часа

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 3 часа

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Кристин Дейвис на 61: Жената, която превърна Шарлот в символ на любовта

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова се качи на ски след раждането

Edna.bg

Сестри Стоеви започват като номер 1 участието си в Германия

Gong.bg

Когато златото е с жест на любов: хокеистите на САЩ отдадоха почит на Годро

Gong.bg

Андрей Гюров: Изборите не са разход, а инвестиция

Nova.bg

Емил Дечев: Не съм се месил и няма да се меся в разследването по случаите "Петрохан" и "Околчица"

Nova.bg