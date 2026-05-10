Свят

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

10 май 2026, 17:30
Б аща и двамата му синове, пътуващи за Лос Анджелис, споделиха, че са мислели, че „ще умрат“, когато техният самолет на авиокомпания Frontier е ударил пешеходец на пистата, пише New York Times.

56-годишният Джон Антънс от Небраска бил убеден, че той и синовете му – 30-годишният Джейкъб и 19-годишният Леви – няма да оцелеят, след като неидентифицирано лице е било засмукано от двигателя на самолета им в петък вечерта на международното летище в Денвър.

Пилотите успели да свалят носа на машината и да спрат своевременно. Бащата и синовете му разказват, че са стояли по местата си, задушавайки се от гъст черен дим, докато стюардесите нареждали на пътниците да не стават.

„Когато двигателят избухна, си помислих: „О, по дяволите, всички ще умрем“, спомня си Джон Антънс.

Той допълва, че е усетил как носът на самолета се повдига точно преди силен гръм, наподобяващ „бомба“, да разтърси цялата кабина. Джейкъб разказа, че баща му е гледал през прозореца в момента, в който човекът на пистата се е доближил до самолета и е намерил смъртта си по ужасяващ начин.

„Баща ми каза, че когато двигателят е пламнал, е видял как краката на човек се въртят в него... това е огромна емоционална травма“, обясни Джейкъб.

Тримата мъже успели да се евакуират благополучно. Джон дори спрял за момент, за да заснеме кървавите следи по двигателя, докато по-малкият му син Леви помагал на другите пътници да слязат по надуваемата пързалка.

„Бих казал, че повечето хора не знаеха какво точно се случва, просто се чу огромна експлозия“, казва Джон. „А когато чуеш такъв взрив, хората започват да крещят, децата плачат – беше ужасно.“

След преживяното никой от семейството не успял да заспи. В крайна сметка те решили да отменят пътуването си до Калифорния. Джон и Джейкъб планирали да участват в голям турнир по Pokémon Go в Лос Анджелис, за който Джейкъб се готвел усилено.

„Мислех, че имам реален шанс да постигна нещо значимо там“, споделя той. „Щяхме да се забавляваме, но така и не получихме този шанс“, добавя баща му.

В събота сутринта семейството наело автомобил и започнало 8-часово пътуване обратно към дома си в Омаха, отказвайки категорично да се качат на друг самолет. Те решиха да направят само една спирка по пътя – за рафтинг по речните бързеи.

„Трябва да се съсредоточим върху нещо съвсем различно от гледката на човек, който се взривява в двигател“, заключи Джон.

Самолетен инцидент Удар от самолет Двигател на самолет Летище Денвър Семейство Антънс Психологическа травма
