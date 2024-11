"Мислех, че ще умрем": Мощна турбуленция удари самолет

У жасяващо видео показва момента, в който силна турбуленция удря пътнически самолет, изхвърляйки пътниците до тавана на полет до Маями, който след това е принуден да се върне обратно в Европа.

Полетът на Скандинавските авиолинии от Стокхолм, който е трябвало да отнеме повече от девет часа, почти стигнал крайната си дестинация, когато е бил принуден да направи обратен завой и да се върне обратно след тревожната ситуация в четвъртък.

След като преживя турбуленцията над Гренландия, пълният с пътници самолет се връща в базата в Копенхаген, за да премине през проверки поради опасения за технически проблеми.

Пътник от полета, който пътувал със съпругата си, публикува кадри, на които се виждат писъци на пътниците, докато самолетът се клати от турбуленцията.

