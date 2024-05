Силна турбуленция по време на полет за Дъблин, 12 души пострадаха

Д ванадесет пътници в самолет на "Катар Еъруейз" пострадаха след силна турбуленция по време на полет от столицата на Катар Доха за Дъблин, Ирландия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от днес от летището в ирландската столица. Кацането е било безаварийно и по график, допълни агенцията.

Самолетът "Боинг 787 Дриймлайнър" с полет Кю Ар 017 на Катарските авиолинии се е приземил малко преди 1 ч. след полунощ ирландско време (3:00 ч. тази сутрин бълг. вр.), уточниха от летищната управа.

12 reported injured on an Airbus 350 plane of Qatar Airlines flight QR107 after encountering Mid air Turbulence, on a flight from Doha Qatar to Dublin, Stay Safe & Healthy #everyone pic.twitter.com/9bsADFrs6O